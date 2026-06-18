جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة مثل المكسيك وكوريا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة إلى جانب سهرة مع مباراة المغرب واسكتلندا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 "19-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الأولى والثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|كندا - قطر
|01:00 السعودية وقطر، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|حفيظ دراجي
|الكاس 5
|خالد الحدي
|المكسيك - كوريا الجنوبية
|04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|محمد بركات
|الولايات المتحدة - أستراليا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي سعيد الكعبي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|أحمد عبده
|اسكتلندا - المغرب
| 01:00 السعودية، 23:00 المغرب
|beIN 4K HDR
|جواد بدة
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|خليل البلوشي