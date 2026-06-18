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جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
كندا ضد قطر
كندا
قطر
إسكتلندا ضد المغرب
إسكتلندا
المغرب
المكسيك ضد كوريا الجنوبية
المكسيك
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
أستراليا

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة مثل المكسيك وكوريا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة إلى جانب سهرة مع مباراة المغرب واسكتلندا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 "19-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى والثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كندا - قطر01:00 السعودية وقطر، 02:00 الإمارات beIN 4K HDRحسن العيدروس
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beIN Max 3حفيظ دراجي
الكاس 5خالد الحدي
المكسيك - كوريا الجنوبية04:00 السعودية، 05:00 الإمارات beIN 4K HDRعامر الخوذيري
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beIN Max 4محمد بركات
الولايات المتحدة - أستراليا22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 1
beIN Max 3أحمد عبده
اسكتلندا - المغرب 01:00 السعودية، 23:00 المغربbeIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 2
beIN Max 4خليل البلوشي

طالع الجدول الكامل من هنا

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