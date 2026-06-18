جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة مثل المكسيك وكوريا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة إلى جانب سهرة مع مباراة المغرب واسكتلندا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 "19-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى والثانية