جدول مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا ويواجه فيها الأردنيون والبحرينيون مباراتين قويتين أمام كوريا الجنوبية وماليزيا على الترتيب، ونتابع فيها استمرار الجولة الثانية من دور المجموعات، أما على مستوى كأس إفريقيا، سنكون على موعد مع مباريات هامة وقوية وأبرزها مباراتا تونس ضد مالي والجزائر ضد بوركينا فاسو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 "20-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأردن - كوريا الجنوبية 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حسن العيدروس البحرين - ماليزيا 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC أحمد البلوشي

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الجزائر - بوركينا فاسو 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN AFCON 1 حفيظ دراجي موريتانيا - أنجولا 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN AFCON 1 محمد بركات تونس - مالي 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN AFCON 1 عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق آرسنال - كريستال بالاس 15:30 السعودية، 14:30 مصر beIN Sport HD 2 خليل البلوشي برينتفورد - نوتنجهام فورست 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sport HD 2 محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق رايو فاييكانو - لاس بالماس 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 3 عادل خلو فياريال - ريال مايوركا 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 3 منتصر الأزهري فالنسيا - أتلتيك بيلباو 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 3 أحمد عبده سيلتا فيجو - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 21