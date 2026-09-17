جدول مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتنطلق مباريات جولة جديدة في الدوريات الخمسة الكبرى وسط رغبة الفرق الكبرى في استمرار الفوز وعدم التعثر.

كما تقام مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2026-2027 حافلة بمزيد من الإثارة من أجل الصعود لدوري روشن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 "18-09-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - إلتشي 22:00 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد فوزي





الدوري الإنجليزي - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برينتفورد - تشيلسي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإيطالي - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة مونزا - ساسوولو 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق موناكو - لانس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 4





المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - أونيون برلين 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد رياضة





دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة الطائي - البكيرية 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات ثمانية جدة - الصقر 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية







