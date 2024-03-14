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مباريات اليوم 15 مارس 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – الليجاالقنوات الناقلةالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 "15-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق

الأهلي - النصر

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTSعلي سعيد الكعبي
حاتم بطيشة
الطائي - الاتفاق

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTS

عبد الله الحربي
الفيحاء - الرياض

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTS

عبد الله المحيسن

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال سوسييداد - قادش

23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 3

محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كولن - لايبزيج

21:30 مصر، 22:30 السعودية

beIN SPORTS 5

محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تولوز - ليون

23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 4

نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إمبولي - بولونيا

21:45 مصر، 22:45 السعودية

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غازي العمري

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