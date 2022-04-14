جدول مباريات اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الجمعة 15 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الجمعة مباريات منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة، كما تنطلق منافسات دور المجموعات لمنطقة شرق القارة، وتقام عشر مواجهات في البطولة يوم الجمعة.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تنطلق جولة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة بمباراة نارية، يستضيف فيها وفاق سطيف الجزائري نظيره الترجي التونسي.

أما في إسبانيا، تنطلق الجولة 32 من منافسات "لا ليجا" بمباراة واحدة، يحل فيها ريال بيتيس ضيفًا على ريال سوسييداد.

وفي فرنسا، تنطلق أيضًا الجولة 32 من منافسات "ليج 1" بمباراة تجمع بين رين وموناكو.

ومن فرنسا إلى إيطاليا، حيث تنطلق الجمعة منافسات الجولة 33 من "سيري آ" بإقامة مباراتين، حيث يستضيف ميلان المتصدر نظيره جنوى، ويلعب إنتر خارج أرضه أمام سبيتسيا.

وبالانتقال إلى المنطقة العربية، تتواصل مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري بإقامة مباراتين، حيث يستضيف غزل المحلة نظيره الجونة، ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام فيوتشر.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 "15-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة كاواساكي فرونتا - أولسان 12:00 السعودية، 11:00 مصر beIN Sports AFC شاندونج - دايجو 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC بانكوك جلاس باثوم يونايتد - ميلبورن سيتي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD ليون سيتي سايلورس - أوراوا 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 2 HD يونايتد سيتي - جيونام دراجونز 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC جوهور دارول تاكزيم - جوانجزو 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD السد - الوحدات 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD الشارقة - الريان 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD الهلال - استقلال دوشنبه 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD ناساف - الفيصلي 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة وفاق سطيف - الترجي 23:00 مصر، 24:00 السعودية beIN Sports 3 HD

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة رين - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة سبيتسيا - إنتر 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube ميلان - جنوى 21:00 مصر، 22:00 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - الجونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports سيراميكا كليوباترا - فيوتشر 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

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