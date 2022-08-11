جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، بعد فترة طويلة من الغياب والتوقف، وذلك مع استمرار منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الألماني، والدوري الفرنسي، بالإضافة إلى انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الإسباني.

وسنكون يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الجولة الأولى في منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث تقام مباراة واحدة يوم الجمعة، يحل فيها إشبيلية ضيفًا على أوساسونا.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجمعة الجولة الثانية في موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي، بمباراة يحل فيها ليل ضيفًا على نانت.

أما في ألمانيا، تنطلق كذلك الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الألماني، بمباراة مرتقبة تجمع بين بوروسيا دورتموند وفرايبورج.

أما على المستوى العربي، فتقام الجمعة مباراة واحدة من دور الستة عشر في بطولة كأس مصر لموسم 2021-22، تجمع بين إنبي والبنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 "12-08-2022"

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الألماني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - بوروسيا دورتموند 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس مصر

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1

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