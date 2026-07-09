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جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
إسبانيا ضد بلجيكا
إسبانيا
بلجيكا

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 في ربع نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
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إسبانيا
إسبانيا
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بلجيكا
بلجيكا

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جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 "10-07-2026"

كأس العالم 2026 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيا - بلجيكا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Max 1حفيظ دراجي
beIN Max 2خليل البوشي

طالع الجدول الكامل من هنا

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