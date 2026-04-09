Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 "10-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
روما - بيسا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvعبدالله السعدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وست هام - وولفرهامبتون22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال مدريد - جيرونا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس إف سي - موناكو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 5جواد بدة
مارسيليا - ميتز22:05 السعودية، 23:05 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوجسبورج - هوفنهايم21:30 السعودية، 22:30 الإماراتشاهد

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شباب بلوزداد - الزمالك21:00 مصر، 20:00 الجزائرbeIN SPORT 1محمد بركات

دوري يلو - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العروبة - الفيصلي19:20 السعودية، 20:20 الإماراتثمانيةمشعل الشمري

