جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه المباريات الهامة وبعضها مهم على مستوى دوري روشن السعودي.
ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية في استهلال الجولة الجديدة، كذلك نتابع الجولة الخامسة من دوري روشن.
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 "01-09-2023"
الدوري السعودي - الجولة 5
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفيحاء - الرائد
|18:00 مصر والسعودية
|شاهد
|الطائي - أبها
|18:00 مصر والسعودية
|شاهد
|الرياض - الاخدود
|22:00 مصر والسعودية
|شاهد
|الاتحاد - الهلال
|22:00 مصر والسعودية
|شاهد
الدوري الإنجليزي - الجولة 4
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|لوتون تاون - وست هام
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 4
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|قاديش -فياريال
|20:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|ألميريا.- سيلتا فيجو
|23:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ساسوولو - هيلاس فيرونا
|19:30 مصر والسعودية
|Starz Play App
|روما - ميلان
|21:45 مصر والسعودية
|Starz Play App
الدوري الألماني - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا دورتموند - هيدنهايم
|21:30 مصر والسعودية
|beIN Sports
الدوري الفرنسي - الجولة 4
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نانت - مارسيليا
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
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