جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه المباريات الهامة وبعضها مهم على مستوى دوري روشن السعودي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية في استهلال الجولة الجديدة، كذلك نتابع الجولة الخامسة من دوري روشن.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 "01-09-2023"

الدوري السعودي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الرائد 18:00 مصر والسعودية شاهد الطائي - أبها 18:00 مصر والسعودية شاهد الرياض - الاخدود 22 :00 مصر والسعودية شاهد الاتحاد - الهلال 22:00 مصر والسعودية شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة لوتون تاون - وست هام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة قاديش -فياريال 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ألميريا.- سيلتا فيجو 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - هيلاس فيرونا 19:30 مصر والسعودية Starz Play App روما - ميلان 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - هيدنهايم 21:30 مصر والسعودية beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports

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