جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

على الرغم من نهاية الجولة الأولى في منافسات كرة القدم الأوروبية بعد انطلاق موسم 2022-23، إلا أن إثارة كرة القدم لن تتوقف على الصعيدين العربي والعالمي.

وسنكون يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، تحديدًا في إياب تصفيات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري المصري الممتاز.

وتتواصل الثلاثاء 9 أغسطس منافسات الجولة 30 لموسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات من العيار الثقيل.

ويحل بيراميدز ضيفًا على غزل المحلة في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يلعب البنك الأهلي أمام فاركو.

أما قمة الثلاثاء في الدوري المصري، فيستضيف فيها الزمالك فريق مصر للمقاصة، في مباراة يسعى "الفارس الأبيض" للفوز بها من أجل الاقتراب أكثر من لقب الدوري المصري.

وتقام الثلاثاء أيضًا مجموعة من مباريات إياب دور التصفيات الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23.

أبرز المباريات مساء الثلاثاء هي المواجهة التي يحل فيها موناكو الفرنسي ضيفًا على أيندهوفن الهولندي.

كما تنطلق الثلاثاء أيضًا مباريات الجولة الثانية من موسم 2022-23 لبطولة دوري نجوم قطر، حيث تقام مباراتين، أبرزهما مواجهة السد ضد أم صلال.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 "09-08-2022"

دوري أبطال أوروبا - الدور التمهيدي الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة زالجيريس فيلنوس - بودو/جليمت 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا فيكتوريا بلزن - شيريف تيراسبول 19:00 مصر، 20:00 السعودية غير مذاعة عربيًا بيونيك يريفان - النجم الأحمر 19:00 مصر، 20:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ميتييلاند - بنفيكا 19:45 مصر، 20:45 السعودية غير مذاعة عربيًا دينامو زغرب - لودوجوريتس 20:00 مصر، 21:00 السعودية غير مذاعة عربيًا أيندهوفن - بنفيكا 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - بيراميدز 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 البنك الأهلي - فاركو 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 3 الزمالك - مصر للمقاصة 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

دوري نجوم قطر - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة أم صلال - السد 16:30 مصر، 17:30 السعودية Alkass قطر - المرخية 18:40 مصر، 19:40 السعودية Alkass

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