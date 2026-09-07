جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباريات قوية في دوري روشن السعودي والدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

أما بالنسبة لمواجهات الدوري المصري الممتاز فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026 "07-09-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آيك أثينا - لاسك 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد فؤاد كلوب بروج - أستون فيلا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي ريال مدريد - إنتر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي دورتموند - فياريال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات بورتو - مانشستر سيتي 22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي ليل - ريال بيتيس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي محمد علي

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الاتفاق - الفيصلي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية راشد الدوسري الحزم - التعاون 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية سعد يحيى الاتحاد - الفيحاء 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني القادسية - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية عبد الله الحربي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - ميدلزبره 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد السعدي سندرلاند - هال سيتي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Xtra 1 سمير اليعقوبي بورنموث - لينكولن 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Xtra 2 عبد الله الغامدي ميلوول - نيوكاسل 22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 منتصر الأزهري

الدوري المصري الممتاز - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سموحة - سيراميكا 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT MAX هشام معمر الزمالك - أبو قير 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT مؤمن حسن

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ضمك - العلا 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات ثمانية هاني الشهري الزلفي - هجر 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات ثمانية مشعل الشمري الأنوار - الطائي 20:20 السعودية، 21:20 الإمارات ثمانية ماهر المصطفى

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