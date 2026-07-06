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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
مصر
سويسرا ضد كولومبيا
سويسرا
كولومبيا

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في دور الـ 16 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 "07-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أمريكا - بلجيكا03:00 السعودية، 04:00 الإماراتbeIN Max 2حفيظ دراجي
beIN Max 4عامر الخوذيري
الأرجنتين - مصر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN FIFA WORLD CUPعلي محمد علي
beIN Max 1
beIN Max 3خليل البلوشي
سويسرا - كولومبيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Max 2علي سعيد الكعبي
beIN Max 4محمد بركات

طالع الجدول الكامل من هنا

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