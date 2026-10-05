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كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

كأس الخليج
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
السعودية
الإمارات العربية المتحدة
الجزائر
الأردن
القنوات الناقلة
المباريات الودية
السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة
إنجلترا ضد تشيكيا
إنجلترا
تشيكيا
كرواتيا ضد إسبانيا
كرواتيا
إسبانيا
الجزائر ضد النيجر
النيجر
الأردن ضد فنزويلا
فنزويلا
تونس
المملكة العربية السعودية
العراق
عُمان
الكويت
إنجلترا
إسبانيا
الجزائر
المغرب
مصر
الإمارات العربية المتحدة
التشيك
كرواتيا
النيجر
الأردن
فنزويلا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 إقامة نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات القوية، علاوة على لقاء وحيد في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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السعودية الرياضية


السعودية الرياضية

شاهد من هنا


MBC Shahid


MBC شاهد

شاهد من هنا


قنوات الكأس


قنوات الكأس

شاهد من هنا


قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 "06-10-2026"


كأس الخليج العربي "خليجي 27" - النهائي

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

السعودية - الإمارات

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

الشارقة الرياضية

موسى عيد

الكأس 1

خليل البلوشي

أبوظبي الرياضية 1

فارس عوض

السعودية الرياضية 1

فهد العتيبي


دوري الأمم الأوروبية - الجولة 4


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

إسكتلندا - سلوفينيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 5

أحمد البلوشي

مقدونيا الشمالية - سويسرا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 6

أحمد فؤاد

التشيك - إنجلترا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 2

حسن العيدروس

إسبانيا - كرواتيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 1

حفيظ دراجي

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 2


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أنجولا - مالاوي

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN extra 1

جواد بدة


مباريات ودية


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الجزائر - النيجر

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

الأرضية الجزائرية

علي جعفر

الأردن - فنزويلا

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

الأردن الرياضية

عماد قطيش



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