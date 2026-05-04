جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026؟
يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.
بجانب مباريات على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 "05-05-2026"
دوري أبطال أوروبا -إياب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|آرسنال - أتلتيكو مدريد
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 1 HD
|عصام الشوالي
دوري روشن السعودي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الخليج - الهلال
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ثمانية
الدوري المصري - الجولة 6 (مجموعة التتويج)
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الأهلي - إنبي
|20:00 مصر، 21:00 الإمارات
|On Sport
|سموحة - الزمالك
|20:00 مصر، 21:00 الإمارات
|ON Sport
|سيراميكا - بيراميدز
|20:00 مصر، 21:00 الإمارات
|ON Sport