يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون فيها بعض المواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث تنطلق مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم 2026 بجانب مواجهة الملحق العالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لأبرز المباريات، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر مباريات المنتخب السعودي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 "31-03-2026"

تصفيات كأس العالم - نهائي الملحق الأوروبي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البوسنة - إيطاليا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي التشيك - الدنمارك 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 حسن العيدروس السويد - بولندا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 محمد بركات كوسوفو - تركيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 عصام الشوالي

مباريات ودية - منتخبات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق صربيا - السعودية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv sports HD3 عبدالله الحربي النرويج - سويسرا 19:00 السعودية والأردن، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 باسم الزير الأردن - نيجيريا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات الأردن الرياضية أحمد الخلايلة إنجلترا - اليابان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي هولندا - الإكوادور 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports EN 2 نوفل باشي النمسا - كوريا الجنوبية 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Xtra 3 محمد السعدي المغرب - باراجواي 19:00 المغرب، 22:00 السعودية المغربية الرياضية - إسبانيا - مصر 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON SPORT 1 - TOD علي محمد علي الجزائر - أوروجواي 20:30 الجزائر، 22:30 السعودية الجزائرية الرياضية -

دوري الأمم الأوروبية - الملحق