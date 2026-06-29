Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
إنترنت آمن وسريع باستخدام
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
هولندا ضد المغرب
هولندا
المغرب
كوت ديفوار ضد النرويج
كوت ديفوار
النرويج

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

كأس العالم
هولندا crest
هولندا
هولندا
المغرب crest
المغرب
المغرب
كأس العالم
كوت ديفوار crest
كوت ديفوار
كوت ديفوار
النرويج crest
النرويج
النرويج

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 "30-06-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هولندا - المغرب04:00 السعودية، 02:00 المغربbeIN Max 1جواد بدة
beIN Max 3حسن العيدروس
كوت ديفوار - النرويج20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Max 2علي سعيد الكعبي
beIN Max 4محمد المبروكي

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان