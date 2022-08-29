جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، وذلك مع استمرار منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في الدوري المصري الممتاز.

وسنكون يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من انطلاق الجولة الخامسة لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، حيث تقام أربع مباريات مساء الثلاثاء، وأبرزها المواجهة التي يحل فيها تشيلسي ضيفًا على ساوثامبتون.

وفي إيطاليا، تنطلق منافسات الجولة الرابعة من موسم 2022-23 بثلاث مباريات، يأتي على رأسها المواجهة التي يحل فيها ميلان ضيفًا على ساسوولو.

أما على المستوى العربي، فيسدل الثلاثاء الستار على منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز بإقامة ثماني مباريات في الجولة الأخيرة من المسابقة، وأبرز هذه المباريات مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والزمالك وإيسترن كومباني.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 "30-08-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - برايتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium كريستال بالاس - برينتفورد 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 1 XTRA ساوثامبتون - تشيلسي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد - إيفرتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - ميلان 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 إنتر - كريمونيزي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 روما - مونزا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 2

الدوري المصري - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - سيراميكا كليوباترا 16:30 مصر، 17:30 السعودية OnTime Sports 1 سموحة - فاركو 16:30 مصر، 17:30 السعودية OnTime Sports 2 البنك الأهلي - إنبي 16:30 مصر، 17:30 السعودية OnTime Sports 3 الإسماعيلي - طلائع الجيش 16:30 مصر، 17:30 السعودية OnTime Sports 3 المقاولون العرب - المصري 21:30 مصر، 22:30 السعودية --- بيراميدز - الجونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports 2 غزل المحلة - الاتحاد 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports 3 الزمالك - إيسترن كومباني 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports 1

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم