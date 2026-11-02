جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا بينما تُستكمل المواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية، أما كأس الرابطة المصرية فإن أون سبورت هي الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 "03-11-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - أستون فيلا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي سعيد الكعبي أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 علي محمد علي مانشستر يونايتد - روما 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 عصام الشوالي فينورد - إنتر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 حفيظ دراجي فياريال - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عامر الخوذيري



دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق استقلال طهران - الشمال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عبد الله الغامدي الكأس 5 أحمد الطيب الهلال - شباب الأهلي 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي الكأس 5 خالد الحدي



دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيست بنغال - السيب 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 8 حسن العيدروس الحسين - الشرطة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 6 باسم الزير



دوري أبطال الخليج - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الزوراء - الرفاع 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات الكأس 1 منتصر الأزهري الشباب - شعب حضرموت 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات الكأس 4 يزن اللبابنة نيوم - الدحيل 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الكأس 1 سمير اليعقوبي



دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ضمك - الأخدود 15:35 السعودية، 16:35 الإمارات ثمانية 2 ماهر المصطفى الرائد - الوحدة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية 1 سلطان الحربي



كأس الرابطة المصرية - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق القناة - مودرن سبورت 17:00 مصر، 19:00 الإمارات ON Sport Plus هشام معمر أبو قير - سيراميكا 17:00 مصر، 19:00 الإمارات ON Sport Max طارق حسن سموحة - بيراميدز 20:00 مصر، 22:00 الإمارات ON Sport طارق الأدور الشرقية إنبي - بترول أسيوط 20:00 مصر، 22:00 الإمارات ON Sport Max زياد الدكروري

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