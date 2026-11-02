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كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

الهلال ضد شباب أهلي دبي
أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ
مانشستر يونايتد ضد روما
فياريال ضد باريس سان جيرمان
برشلونة ضد أستون فيلا
الاستقلال ضد الشمال
الدوري المغربي الممتاز
القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا النخبة
الدوري المصري الممتاز
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
دوري جوّي للنخبة تحت 21
برشلونة
أستون فيلا
أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ
مانشستر يونايتد
روما
فياريال
باريس سان جيرمان
الهلال
شباب أهلي دبي
الاستقلال
الشمال
المملكة العربية السعودية
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
العراق
إيطاليا
إسبانيا
إنجلترا
مصر
تركيا
فرنسا
النرويج
ألمانيا
بلجيكا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا بينما تُستكمل المواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية، أما كأس الرابطة المصرية فإن أون سبورت هي الناقل الرسمي.

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قنوات الكأس

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 "03-11-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

برشلونة - أستون فيلا

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

علي سعيد الكعبي

أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

علي محمد علي

مانشستر يونايتد - روما

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

عصام الشوالي

فينورد - إنتر

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 8

حفيظ دراجي

فياريال - باريس سان جيرمان

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

عامر الخوذيري


دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

استقلال طهران - الشمال

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

عبد الله الغامدي

الكأس 5

أحمد الطيب

الهلال - شباب الأهلي

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

أحمد البلوشي

الكأس 5

خالد الحدي


دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

إيست بنغال - السيب

16:45 السعودية، 17:45 الإمارات

beIN SPORTS 8

حسن العيدروس

الحسين - الشرطة

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 6

باسم الزير


دوري أبطال الخليج - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الزوراء - الرفاع

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

الكأس 1

منتصر الأزهري

الشباب - شعب حضرموت

17:45 السعودية، 18:45 الإمارات

الكأس 4

يزن اللبابنة

نيوم - الدحيل

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

الكأس 1

سمير اليعقوبي


دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ضمك - الأخدود

15:35 السعودية، 16:35 الإمارات

ثمانية 2

ماهر المصطفى

الرائد - الوحدة

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

ثمانية 1

سلطان الحربي


كأس الرابطة المصرية - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

القناة - مودرن سبورت

17:00 مصر، 19:00 الإمارات

ON Sport Plus

هشام معمر

أبو قير - سيراميكا

17:00 مصر، 19:00 الإمارات

ON Sport Max

طارق حسن

سموحة - بيراميدز

20:00 مصر، 22:00 الإمارات

ON Sport

طارق الأدور

الشرقية إنبي - بترول أسيوط

20:00 مصر، 22:00 الإمارات

ON Sport Max

زياد الدكروري

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