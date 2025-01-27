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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 حيث نستكمل مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري بلقاء البنك الأهلي وبتروجيت، بينما يلتقي سموحة بنادي زد، وفي دوري يلو السعودي نتابع الجولة 19 بمواجهات ساخنة بين أحد والجبلين، أبها ضد العربي والعدالة أمام الفيصلي، بالاضافة إلى نهائي كأس السوبر الكويتي بين الكويت والقادسية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 "28-01-2025"

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - بتروجيت16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1أمير محروس
سموحة - زد19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجبلين - أحد15:55 السعودية، 14:55 مصرالسعودية الرياضية 3مشعل الشمري
أبها - العربي15:55 السعودية، 14:55 مصرالسعودية الرياضية 1هيثم طحطوح
العدالة - الفيصلي18:00 السعودية، 17:00 مصرالسعودية الرياضية 1محمد البخيتان

كأس السوبر الكويتي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الكويت - القادسية20:00 الإمارات، 19:00 السعوديةالكويت الرياضيةخالد الحدي

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