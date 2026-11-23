يشهد اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما تنطلق الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة ريال مدريد وأيندهوفن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات دوري جوّي للنخبة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 "24-11-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جلطة سراي - أستون فيلا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 3 عصام الشوالي بودو/جليمت - لاسك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده ريال مدريد - أيندهوفن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري مانشستر سيتي - نابولي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 حفيظ دراجي آرسنال - بوروسيا دورتموند 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 حسن العيدروس كومو - أيك أثينا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد نضال فينورد - بورتو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 علي محمد علي لايبزيج - لانس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 8 محمد المبروكي براتيسلافا - ريال بيتيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 9 جواد بدة

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيوكاسل جيتس - كاشيما ريسول 10:45 السعودية، 11:45 الإمارات beIN Sports 2 محمد المبروكي دايجون - بكين 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 2 جواد بدة كيوتو سانجا - بوهانج ستيلرز 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات كونج آن هانوي - فيسيل كوبي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي شنغهاي بورت - بوريرام 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 2 محمد نضال راتشابوري - جوهور 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 4 أحمد سوكو شباب الأهلي - القادسية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي الكأس 6 خليل البلوشي النصر - السد 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي الكأس 6 خالد الحدي

دوري جوّي للنخبة - الجولة 11

الدوري المصري - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سموحة - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport Max زياد الدكروري زد - أبو قير 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport Plus طارق الأدور المصري - بترول أسيوط 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport محمد مصطفى عفيفي المقاولون العرب - القناة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport Max محمد الغياتي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12