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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
فرنسا ضد العراق
فرنسا
العراق
النرويج ضد السنغال
النرويج
السنغال
الأردن ضد الجزائر
الأردن
الجزائر
البرتغال ضد أوزبكستان
البرتغال
أوزبكستان
إنجلترا ضد غانا
إنجلترا
غانا

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وتبدأ بمواجهة بين العراق وفرنسا ثم النرويج والسنغال وأخيرًا قمة عربية بين الأردن والجزائر.

وفي المساء، يواجه البرتغال نظيره أوزباكستان ثم ختام اليوم بلقاء إنجلترا وغانا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 "23-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرنسا - العراق00:00 العراق، 01:00 الإماراتbeIN 4K HDRعامر الخوذيري
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beIN Max 4حفيظ دراجي
النرويج - السنغال03:00 السعودية، 04:00 الإمارات beIN 4K HDRأحمد البلوشي
beIN Max 1
beIN Max 3جواد بدة
الأردن - الجزائر06:00 الأردن، 04:00 الجزائر beIN FIFA WORLD CUPعلي سعيد الكعبي
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4عصام الشوالي
الجزائرية الأرضية-
البرتغال - أوزباكستان20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN 4K HDRعامر الخوذيري
beIN Max 1
beIN Max 3أحمد عبده
إنجلترا - غانا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN 4K HDRحفيظ دراجي
beIN Max 2
beIN Max 4حسن العيدروس

طالع الجدول الكامل من هنا

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