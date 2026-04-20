جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا النخبة
ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
ريال مدريد
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإسباني
برايتون ضد تشيلسي
برايتون
تشيلسي
إنتر ضد كومو
إنتر
كومو
كأس إيطاليا
ماكيدا زيلفيا ضد شباب أهلي دبي
ماكيدا زيلفيا
شباب أهلي دبي
دوري يلو للدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة كأس إيطاليا على MBC شاهد.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 "21-04-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيك بيلباو - أوساسونا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 5محمد المبروكي
مايوركا - فالنسيا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 6أحمد عبده
جيرونا - ريال بيتيس22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 5محمد فوزي
ريال مدريد - ألافيس22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برايتون - تشيلسي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3محمد بركات

دوري أبطال آسيا للنخبة - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ماتشيدا زيلفيا - شباب الأهلي19:15 السعودية، 20:15 الإماراتالكأس 5أحمد الطيب

كأس إيطاليا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنتر - كومو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتMBC أكشنغازي العمري
MBC شاهد

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الدرعية - الرائد18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانيةفهد العنزي
العربي - البكرية19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانيةسلطان الحربي
الباطن - الأنوار19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانيةهيثم طحطوح
الطائي - أبها19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانيةمشعل الشمري

