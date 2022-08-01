جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في الدوري المصري، أو في دوري نجوم قطر، وكذلك في ملحق دوري أبطال أوروبا,

البداية من الدوري المصري الممتاز، حيث تتواصل منافسات الجولة 28 في موسم 2021-22 بإقامة مباراة واحدة، يحل فيها فيوتشر ضيفًا على المقاولون العرب.

أما في قطر، فمتتواصل مباريات الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين العربي وقطر، والثانية يحل فيها السيلية ضيفًا على الغرافة.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 "02-08-2022"

دوري أبطال أوروبا - ملحق دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - أيندهوفن 20:00 مصر، 21:00 السعودية غير منقولة عربيًا بنفيكا - ميتييلاند 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - فيوتشر 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 1

الدوري القطري

المباراة الموعد القناة الناقلة العربي - قطر 16:35 مصر، 17:35 السعودية Alkass الغرافة - السيلية 18:45 مصر، 19:45 السعودية Alkass

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