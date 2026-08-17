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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدرعية ضد النصر
الدرعية
النصر
كأس خادم الحرمين الشريفين
النجمة ضد الاتحاد
النجمة
الاتحاد
الفيصلي ضد نيوم
الفيصلي
نيوم
الأخدود ضد الخليج
الأخدود
الخليج
الجبلين ضد الاتفاق
الجبلين
الاتفاق
هايدينهايم ضد بايرن ميونخ
هايدينهايم
بايرن ميونخ
وديات الأندية

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 حيث تستمر  منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 "18-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجبلين - الاتفاق19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية 
النجمة - الاتحاد19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية 
الأخدود - الخليج19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية 
الدرعية - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 
الفيصلي - نيوم21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 

مباريات ودية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هايدنهايم - بايرن ميونخ19:00 السعودية، 20:00 الإماراتالكويت الرياضيةبدر شداد

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