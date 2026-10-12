جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا بينما تُستكمل المواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة، هذا بجانب الجولة السادسة من دوري جوي للنخبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات دوري جوّي للنخبة، وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية، أما الدوري المصري فإن أون سبورت هي الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 "13-10-2026"





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فايكنج - بايرن ميونخ 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 7 حسن العيدروس إنتر - كلوب بروج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 6 خليل البلوشي آرسنال - ليل 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 علي محمد علي أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 حفيظ دراجي فياريال - نابولي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 8 جواد بدة جالطة سراي - برشلونة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي



دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السد - الهلال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري الكأس 5 خالد الحدي الاتحاد - شباب الأهلي 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي الكأس 6 سمير المعيرفي



دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيست بنغال - الشرطة 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد فؤاد السيب - الحسين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي



دوري أبطال الخليج - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق قطر - الزوراء 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات قنوت الكأس سمير المعيرفي النصر - الرفاع 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات قنوت الكأس منتصر الأزهري نيوم - شعب حضرموت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات قنوت الكأس سعود الحريري





دوري جوّي للنخبة - الجولة 6



دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الصقر - الجبلين 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية منير العتيبي البكيرية - الزلفي 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية محمد مصباح العلا - الجيل 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ثمانية هاني الشهري



الدوري المصري - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البنك الأهلي - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus مؤمن حسن أبو قير - بترول أسيوط 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Max طارق حسن الاتحاد - الجونة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport محمد عفيفي السويس بتروجت - وادي دجلة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max هشام معمر





الدوري المغربي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نهضة بركان - نهضة الزمامرة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات المغربية الرياضية - الفتح - الرجاء 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات المغربية الرياضية -

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