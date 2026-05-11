جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والملحق المؤهل للدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 "12-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخلود - الأخدود 19:20 السعودية، 20:20 الإمارات ثمانية - الهلال - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فارس عوض مشاري القرني

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيلتا فيجو - ليفانتي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري ريال بيتيس - إلتشي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 3 حسن العيدروس أوساسونا - أتلتيكو مدريد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORT 1 محمد بركات

ملحق التأهل للدوري الإنجليزي - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ساوثامبتون - ميدلزبره 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 2 محمد فوزي

