Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Michael Olise France 2026Getty Images
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
الدوري المغربي الممتاز
كولومبيا ضد الأردن
كولومبيا
الأردن
فرنسا ضد إيرلندا الشمالية
فرنسا
إيرلندا الشمالية
هولندا ضد أوزبكستان
هولندا
أوزبكستان
الوداد الرياضي ضد أولمبيك آسفي
الوداد الرياضي
أولمبيك آسفي
نهضة بركان ضد إتحاد طنجة
نهضة بركان
إتحاد طنجة
إنبي
المصري

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية عبر تطبيق TOD.

كما يمكن مشاهدة كأس الرابطة المصرية على كورة بلس والدوري المغربي عبر المغربية الرياضية.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 "08-06-2026"

مباريات ودية - استعدادا لكأس العالم 2026

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كولومبيا - الأردن02:00 الأردن، 03:00 الإماراتالأردنية الرياضيةأحمد الخلايلة
هولندا - أوزباكستان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 3جواد بدة
فرنسا - أيرلندا الشمالية 22:10 السعودية، 23:10 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي

كأس الرابطة المصرية - الثالث والرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
زد - وادي دجلة17:00 مصر، 18:00 الإماراتON SPORT MAX

كأس الرابطة المصرية - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
دجلة - إنبي20:00 مصر، 21:00 الإماراتON SPORT  1

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح الرباطي - الدفاع الجديدي19:00 السعودية، 17:00 المغرب المغربية الرياضية 
الوداد - أولمبيك آسفي21:00 السعودية، 19:00 المغرب المغربية الرياضية
نهضة بركان - اتحاد طنجة21:00 السعودية، 19:00 المغرب المغربية الرياضية
أولمبيك الدشيرة - حسنية أكادير23:00 السعودية، 21:00 المغرب المغربية الرياضية

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان