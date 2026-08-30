جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 حيث تُختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والإطالي والجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق "TOD".

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.





جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 "31-08-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليتشي - روما 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc tv أتالانتا - بولونيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستون فيلا - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوساسونا - خيتافي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 5 محمد المبروكي برشلونة - رايو فاييكانو 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي

دوري جوّي للنخبة - الجولة 2

الدوري التركي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آميد سبورتيف - طرابزون سبور 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات بشكتاش - كوروم بلديسبور 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بترول أسيوط - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus محمد محمود عفيفي المصري - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max محمد مصطفى عفيفي الزمالك - السويس بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport حاتم بطيشة

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3