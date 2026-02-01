Goal.com
Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب سندرلاند أمام بيرنلي، ويواجه مايوركا نظيره إشبيلية في الدوري الإسباني، بينما في الدوري الإيطالي، يلعب أودونيزي، أمام روما.

وفي دوري روشن السعودي، ضمن منافسات الجولة 20، يواجه النصر نظيره الرياض ويُختتم اليوم بديربي السعودية وكلاسيكو الأهلي والهلال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2026؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2026 "26-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الرياض - النصر18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانية 2مشاري القرني
الهلال - الأهلي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1فارس عوض
الأخدود - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 3محمد حسين

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
القادسية - النصر18:00 السعودية، 19:00 الإماراتstc tv sports HD 3عبدالعزيز الزيد
الفتح - الخلود18:05 السعودية، 19:05 الإماراتstc tv sports HD 4فهد إبراهيم
الشباب - الأهلي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD 3محمد الخامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سندرلاند - بيرنلي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عبدالله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مايوركا - إشبيلية23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أودينيزي - روما22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعيسى الحربين

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرائد - البكرية15:50 السعودية، 16:50 الإماراتثمانية
جدة - الجبلين18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانية

