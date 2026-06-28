جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 "29-06-2026"
كأس العالم 2026 - دور الـ 32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|البرازيل - اليابان
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN Max 1
|حفيظ دراجي
|beIN Max 3
|عامر الخوذيري
|ألمانيا - باراجواي
|23:30 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN Max 2
|خليل البلوشي
|beIN Max 4
|علي محمد علي