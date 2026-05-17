جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري جوّي عبر تطبيق "stc tv".

بجانب مباريات إنتر ميامي عبر Apple TV.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026 "18-05-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - بيرنلي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 عصام الشوالي

دوري جوّي السعودي للشباب - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة القادسية - الفتح 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات stc tv sports HD

الدوري الأمريكي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - بورتلاند تمبرز 01:00 السعودية، 02:00 الإمارات Apple TV

الدوري المصري - الجولة 11 (مجموعة الهبوط)

