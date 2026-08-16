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جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الأنوار ضد الأهلي
الأنوار
الأهلي
كأس خادم الحرمين الشريفين
الطائي ضد القادسية
الطائي
القادسية
الزلفي ضد الرياض
الزلفي
الرياض
العدالة ضد الفيحاء
العدالة
الفيحاء
الرائد ضد الهلال
الرائد
الهلال
ديبورتيفو لاكورنيا ضد إلتشي
ديبورتيفو لاكورنيا
إلتشي
الدوري الإسباني
باليرمو ضد ليتشي
باليرمو
ليتشي
كأس إيطاليا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 حيث تستمر مباريات الموسم الجديد في الدوري الإسباني بجانب منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس وتطبيقها الخاص "TOD".

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جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 "17-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأنوار - الأهلي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية
الطائي - القادسية19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية
الزلفي - الرياض19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية
العدالة - الفيحاء21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الرائد - الهلال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ديبورتيفو لاكورنيا - إلتشي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3عامر الخوذيري

كأس إيطاليا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيزا - إمبولي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتMBC شاهد
ساسولو - تشيزينا19:30 السعودية، 20:30 الإماراتMBC شاهد
كريمونيسي - سامبدوريا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتMBC شاهد
باليرمو - ليتشي22:15 السعودية، 23:15 الإماراتMBC شاهد

طالع الجدول الكامل من هنا

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