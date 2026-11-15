جدول مباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة المباريات الدولية في التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 "16-11-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جزر فارو - مولدوفا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد السعدي كازاخستان - سلوفاكيا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عبدالله الغامدي إستونيا - بلغاريا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 8 محمد نضال أيسلندا - لوكسمبورج 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 6 بكر علوان ليتوانيا - ليشتنشتاين 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 7 نوفل باشي مقدونيا الشمالية - سلوفينيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 سمير اليعقوبي سويسرا - اسكتلندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي ألمانيا - هولندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس اليونان - صربيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري جبل طارق - مالطا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 جواد بدة

تصفيات كأس أفريقيا 2027 - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ناميبيا - الكاميرون 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد فوزي السودان - السنغال 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 منتصر الأزهري زيمبابوي - غينيا الاستوائية 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 جواد بدة الصومال - غانا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد المبروكي إفريقيا الوسطى - بنين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد عبده إريتريا - غينيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد بركات

طالع الجدول الكامل من هنا