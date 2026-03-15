مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD .

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 "16-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ضمك - الحزم22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports
الخليج - الاتحاد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports
الشباب - الاتفاق22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كريمونيسي - فيورنتينا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - ليفانتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3باسم الزير

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وولفرهامبتون - برينتفورد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORT 1محمد بركات

0