جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بينما تُستكمل المواجهات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

هذا بجانب بالطبع مباريات الجولة السادسة من دوري جوي للنخبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة و الإسباني والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، كما أنّstc tv ينقل أيضًا مباريات دوري جوّي للنخبة.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية أما الدوري المصري، فإن قناة أون سبورتس هي الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 "12-10-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتالانتا - فينيسيا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc tv أحمد الحامد تورينو - أودينيزي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv فيصل الهندي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باختاكور - القادسية 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير الكأس 5 منتصر الأزهري الوصل - الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس الكأس 6 خالد الحدي تراكتور - الشمال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 حفيظ دراجي الكأس 5 خليل البلوشي الغرافة - استقلال طهران 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري الكأس 5 أحمد الطيب النصر - نيفيتشي 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي الكأس 6 سمير المعيرفي القوة الجوية - العين 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي الكأس 7 سمير اليعقوبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كوفنتري - نيوكاسل 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - إشبيلية 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد فوزي





دوري جوّي للنخبة - الجولة 6













المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الوحدة 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات stc tv sports

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العدالة - الأنوار 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية عبدالإله العمري النجمة - ضمك 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية سلطان الحربي الوحدة - الطائي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ثمانية ماهر المصطفى

الدوري المصري - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المقاولون - زد 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus طارق الأدور مودرن سبورت - الشرقية إنبي 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Max زياد الدكروري بيراميدز - سيراميكا 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport عصام عبده سموحة - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max محمد الشاذلي



