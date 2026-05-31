جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية وكأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

كما يمكن مشاهدة كأس الرابطة المصرية على كورة بلس والدوري المغربي عبر المغربية الرياضية.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 "01-06-2026"

المباريات الودية الدولية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البرازيل - بنما 00:30 السعودية، 01:30 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربية سلوفاكيا - مالطا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD باسم الزير بلغاريا - مونتينيجرو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد فؤاد النرويج - السويد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD جواد بدة تركيا - مقدونيا الشمالية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عامر الخوذيري النمسا - تونس 21:45 السعودية، 19:45 تونس TOD TV نوفل باشي

كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا - المركز الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مصر - المغرب 22:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS 5 HD محمد بركات

الدوري المغربي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة اتحاد تواركة - الكوكب المراكشي 17:00 المغرب، 19:00 السعودية المغربية الرياضية أولمبيك آسفي - المغرب الفاسي 19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية الرياضية النادي المكناسي - أولمبيك الدشيرة 21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية

كأس الرابطة المصرية - نصف النهائي