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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
كأس رابطة المحترفين
ساوثامبتون
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري الممتاز
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 حيث تستمر منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-2027 كما تستمر مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 وكذلك دوري الدرجة الأولى وتنقل مبارياتهما عبر تطبيق ثمانية.

بينما يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة عبر تطبيق "TOD".

بينما يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس" وتطبيق "أون سبورت".

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 "06-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الخلود - الشباب 18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانية 2خالد المديفر
الفتح - الدرعية 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 3جعفر الصليح
 
النصر - أبها21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1فارس عوض

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
شتوتجارت - فايكنج 19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN Sports 2عبدالله الغامدي
برشلونة - فينورد 19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN Sports 1علي محمد علي
باريس سان جيرمان - براتيسلافا 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس
ليفربول - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3علي سعيد الكعبي
سبورتنج لشبونة - جالطة سراي 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
نابولي - آرسنال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2حفيظ دراجي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - ليدز يونايتد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 5محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيراميدز - الجونة 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتON SPORT MAXأيمن الكاشف
مودرن سبورت - وادي دجلة 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتON SPORT PLUSمحمود أبو الركب
المقاولون العرب - الأهلي 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتON SPORT محمد مصطفى عفيفي
الشرقية إنبي - زد20:00 السعودية، 21:00 الإماراتON SPORT MAXمحمد الغياتي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرائد - الجيل 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتتطبيق ثمانيةسلطان الحربي
الجندل - البكيرية 19:10 السعودية، 20:10 الإماراتتطبيق ثمانيةمحمد مصباح
جدة - العروبة20:30 السعودية، 21:30 الإماراتتطبيق ثمانيةمنير العتيبي

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