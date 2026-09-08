جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 حيث تستمر منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-2027 كما تستمر مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 وكذلك دوري الدرجة الأولى وتنقل مبارياتهما عبر تطبيق ثمانية.

بينما يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة عبر تطبيق "TOD".

بينما يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس" وتطبيق "أون سبورت".





جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 "06-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخلود - الشباب 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية 2 خالد المديفر الفتح - الدرعية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 3 جعفر الصليح النصر - أبها 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 فارس عوض

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق شتوتجارت - فايكنج 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 2 عبدالله الغامدي برشلونة - فينورد 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي باريس سان جيرمان - براتيسلافا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس ليفربول - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 علي سعيد الكعبي سبورتنج لشبونة - جالطة سراي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي نابولي - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حفيظ دراجي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - ليدز يونايتد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بيراميدز - الجونة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ON SPORT MAX أيمن الكاشف مودرن سبورت - وادي دجلة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ON SPORT PLUS محمود أبو الركب المقاولون العرب - الأهلي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON SPORT محمد مصطفى عفيفي الشرقية إنبي - زد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON SPORT MAX محمد الغياتي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 4