تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري المصري الممتاز
دوري يلو للدرجة الأولى
دوري روشن السعودي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري أبطال آسيا 2

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 "08-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيحاء - الأهلي18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانية
الهلال - الخلود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الاتحاد - نيوم21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - ليفربول22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDحسن العيدروس
برشلونة - أتلتيكو مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2 HDحفيظ دراجي

الدوري الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سبورتنج براجا - ريال بيتيس19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN Sports 3 HDنوفل باشي

دوري أبطال آسيا 2 - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جامبا أوساكا - بانكوك13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDجواد بدة

الدوري المصري - الجولة الثالثة (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وادي دجلة - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1هشام معمر
حرس الحدود - مودرن سبورت 20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport MAXطارق الأدور
غزل المحلة - الجونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الدرعية - الجبلين 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانية
الأنوار - الوحدة 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانية
الطائي - البكيرية 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية
جدة - الرائد19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

