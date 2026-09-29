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Akram Afifالاتحاد القطري لكرة القدم
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كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

كأس الخليج
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الإمارات العربية المتحدة ضد قطر
القنوات الناقلة
الإمارات العربية المتحدة
قطر
البحرين ضد اليمن
البحرين
اليمن
إيريتريا ضد جنوب أفريقيا
إيريتريا
جنوب أفريقيا
تونس
المملكة العربية السعودية
العراق
عُمان
الكويت
إنجلترا
إسبانيا
الجزائر
المغرب
مصر
الإمارات العربية المتحدة
قطر
البحرين
اليمن
إريتريا
جنوب أفريقيا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 إقامة مواجهتين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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السعودية الرياضية


السعودية الرياضية

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MBC Shahid


MBC شاهد

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قنوات الكأس


قنوات الكأس

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قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 "30-09-2026"


كأس الخليج العربي "خليجي 27" - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

البحرين - اليمن

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

الشارقة الرياضية 2

محمد الهنائي

الكأس 2

سمير المعيرفي

الكويت الرياضية 2


محمد العتيبي

الإمارات - قطر

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

الشارقة الرياضية

موسى عيد

الكأس 1

أحمد الطيب

الكويت الرياضية

علي الشمري


تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 2


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

إرتريا - جنوب أفريفيا

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports

لم يعلن




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