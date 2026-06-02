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Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
هولندا ضد الجزائر
هولندا
الجزائر

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD.

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المباريات الودية
هولندا crest
هولندا
هولندا
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 "03-06-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هايتي - نيوزيلندا 03:00 السعودية، 04:00 الإماراتOn Sport Plusهشام معمر
جبل طارق - جزر فيرجن 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد البلوشي
الدنمارك - الكونغو الديمقراطية 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد المبروكي
بولندا - نيجيريا 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDجواد بدة
هولندا - الجزائر 21:45 السعودية، 19:45 الجزائرTODحفيظ دراجي
الجزائرية الرياضية-
لوكسمبورج - إيطاليا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDمحمد بركات

طالع الجدول الكامل من هنا

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