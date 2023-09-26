تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة 2023 في البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه بطولات أوروبية وأخرى عربية، مع دوران عجلة الكرة العالمية والعربية والدوريات الخاصة بها..

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حيث سنتابع مباريات في الدوريين الإسباني والإيطالي إضافة إلى الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 "27-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة 7

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المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - خيتافي 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 ريال مدريد - لاس بالماس 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 فياريال - جيرونا 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 9 فالنسيا - ريال سوسييداد 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 قادش - رايو فاييكانو 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 9

الدوري الإيطالي - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا.- أتالانتا 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 2 إمبولي - ساليرنيتانا 19:30 مصر والسعودية Starz Play App كالياري.- ميلان 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 إنتر ميلان - ساسوولو 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - تورينو 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 2 نابولي - أودينيزي 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري المصري - الجولة 2