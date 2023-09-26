جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Ángel Correa Jude Bellingham Atlético de Madrid Real Madrid LaLiga 2023-24Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة 2023 في البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه بطولات أوروبية وأخرى عربية، مع دوران عجلة الكرة العالمية والعربية والدوريات الخاصة بها..

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حيث سنتابع مباريات في الدوريين الإسباني والإيطالي إضافة إلى الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 "27-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة 7

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيك بيلباو - خيتافي20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8
ريال مدريد - لاس بالماس20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
فياريال - جيرونا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9
فالنسيا - ريال سوسييداد22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
قادش - رايو فاييكانو22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9

الدوري الإيطالي - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا.- أتالانتا19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 2
إمبولي - ساليرنيتانا19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
كالياري.- ميلان19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان - ساسوولو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو - تورينو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 2
نابولي - أودينيزي21:45 مصر والسعوديةStarz Play App

الدوري المصري - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنبي - طلائع الجيش16:00 مصر والسعوديةONTIME SPORTS
الجونة - زد19:00 مصر والسعوديةONTIME SPORTS

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