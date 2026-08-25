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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
الزلفي ضد الوحدة
الزلفي
الوحدة
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
الأهلي ضد أوكلاند
الأهلي
أوكلاند
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
نيوكاسل يونايتد ضد وست برومويتش ألبيون
نيوكاسل يونايتد
وست برومويتش ألبيون
كأس رابطة المحترفين
ريال مدريد ضد ريال سوسييداد
ريال مدريد
ريال سوسييداد
البنك الأهلي ضد الزمالك
البنك الأهلي
الزمالك
الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2026-2027 كما تستمر مباريات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري الإسباني وتقام مباراة هامة للأهلي السعودي أمام أوكلاند.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني وكأس الرابطة عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي عبر تطبيق MBC شاهد.

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 "26-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيصلي - الفتح19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية 2سليمان الشريف
الدرعية - الخلود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1راشد الدوسري

دوري أبطال أوروبا - إياب الملحق التمهيدي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أيك أثينا - ليفسكي 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
فايكنج - دينامو زغرب 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3أحمد البلوشي
سيليي - براتيسلافا 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 5محمد بركات
ليون - فنربخشه22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - ريال سوسييداد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2حفيظ دراجي

كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - أوكلاند سيتي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتMBC ACTIONأحمد النفيسة

الدوري المصري - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سموحة - بترول أسيوط 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتON Sports
البنك الأهلي - الزمالك 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتON Sports
السويس بتروجيت - طلائع الجيش20:00 السعودية، 21:00 الإماراتON Sports

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوكاسل - وست بروميتش 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 6أحمد عبده
توتنهام - تشارلتون أثلتيك 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 8نوفل باشي
بريستون - إيفرتون21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 9عبدالله الغامدي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العدالة - الطائي 18:45 السعودية، 19:45 الإماراتتطبيق ثمانية
الزلفي - الوجدة 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتتطبيق ثمانية
الأخدود - البكيرية20:50 السعودية، 21:50 الإماراتتطبيق ثمانية

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