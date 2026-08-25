جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2026-2027 كما تستمر مباريات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري الإسباني وتقام مباراة هامة للأهلي السعودي أمام أوكلاند.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني وكأس الرابطة عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي عبر تطبيق MBC شاهد.

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.





جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 "26-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيصلي - الفتح 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية 2 سليمان الشريف الدرعية - الخلود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 راشد الدوسري

دوري أبطال أوروبا - إياب الملحق التمهيدي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أيك أثينا - ليفسكي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي فايكنج - دينامو زغرب 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد البلوشي سيليي - براتيسلافا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد بركات ليون - فنربخشه 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - ريال سوسييداد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حفيظ دراجي

كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - أوكلاند سيتي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات MBC ACTION أحمد النفيسة

الدوري المصري - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة سموحة - بترول أسيوط 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ON Sports البنك الأهلي - الزمالك 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON Sports السويس بتروجيت - طلائع الجيش 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON Sports

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيوكاسل - وست بروميتش 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 أحمد عبده توتنهام - تشارلتون أثلتيك 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 8 نوفل باشي بريستون - إيفرتون 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 9 عبدالله الغامدي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3