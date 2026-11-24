يشهد اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، علاوة على الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 "25-11-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سلافيا براج - فياريال 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 3 عصام الشوالي صباح - برشلونة 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده باريس سان جيرمان - روما 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري إنتر - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 حفيظ دراجي أتلتيكو مدريد - فيكينج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 حسن العيدروس سبورتينج لشبونة - مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد نضال كلوب بروج - ليفربول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 علي محمد علي ليل - بايرن ميونخ 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 8 محمد المبروكي شاختار دونيتسك - فنربخشة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 9 جواد بدة



دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جامبا أوساكا - تاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 2 أحمد فؤاد كاشيما أنتلرز - جيونبوك هيونداي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات



دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ملبورن فيكتوري - فيتيل 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 2 أحمد عبده بيرسيب باندونج - سيول 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 2 أحمد سوكو ناساف - الخالدية 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي الفيصلي - الريان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري الجزيرة - كل كوهار رجان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد عبده المحرق - أركاداغ 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد المبروكي الكويت - الوحدة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 عبد الله الغامدي التعاون - النهضة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد نضال



دوري أبطال الخليج - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كاظمة - أربيل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات الكأس 10 محمد السعدي شعب حضرموت - الشباب 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات الكأس 1 أحمد المعمري قطر - النصر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الكأس 10 سعود الحريري



الدوري المصري - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق طلائع الجيش - مودرن سبورت 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport Max طارق حسن الشرقية إنبي - سيراميكا 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport Max هشام معمر غزل المحلة - السويس بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport بلال علام



دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12