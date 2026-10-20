جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

أما الدوري المصري فإن أون سبورت هي الناقل الرسمي. وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.





جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 "21-10-2026"





دوري أبطال أوروبا - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كومو - مانشستر يونايتد 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 2 خليل البلوشي بايرن ميونخ - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي ريال مدريد - لايبزيج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي سعيد الكعبي إنتر - شاختار 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري كلوب بروج - لانس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 8 محمد المبروكي ريال بيتيس - فينورد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد فوزي



الدوري الإسباني - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - أتلتيك بلباو 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Xtra 1 عبد الله الغامدي



دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجيل - الجندل 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية 2 ماهر المصطفى الأنوار - الوحدة 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية 3 محمد مصباح جدة - الجبلين 19:50 السعودية، 20:50 الإمارات ثمانية 1 منير العتيبي



الدوري المصري - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق غزل المحلة - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus طارق الأدوار الأهلي - القناة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport محمد الكواليني سيراميكا - السويس بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max طارق حسن





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