جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

حيث تقام مباريات هامة في الدوري المصري ودوري الدرجة الأولى السعودي، إضافة إلى كأس ألمانيا وكأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 "02-09-2026"

الدوري المصري - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجونة - المقاولون العرب 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ON SPORT PLUS محمود أبو الركب أبو قير - الاتحاد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON SPORT محمد الشاذلي سيراميكا كليوباترا - مودرن سبورت 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON SPORT MAX محمد الغياتي

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساسوولو - فروزينوني 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات شاهد أودينيزي - فينيسا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات شاهد

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة أسنابروك - بايرن ميونخ 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هجر - الأنوار 18:40 السعودية، 19:40 الإمارات ثمانية 2 عبد الإله العمري الوحدة - ضمك 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية 1 هاني الشهري العلا - الرائد 20:40 السعودية، 21:40 الإمارات ثمانية 3 سليمان الشريف

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