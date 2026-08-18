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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
برشلونة ضد الأهلي
برشلونة
الأهلي
وديات الأندية
أتلتيكو مدريد ضد مالاجا
أتلتيكو مدريد
مالاجا
الدوري الإسباني
سيلتيك ضد لينزير أي إس ك
سيلتيك
لينزير أي إس ك
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
العلا ضد الفتح
العلا
الفتح
كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 حيث تستمر  منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027 وتبدأ مباريات أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني إضافة إلى المباراة الهامة بين برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

وتنقل مباراة كأس جوان جامبر الودية بين برشلونة والأهلي عبر تطبيق أون سبورت.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 "19-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ضمك - التعاون19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية 
جدة - الخلود19:30 السعودية، 20:30 الإماراتثمانية 
العلا - الفتح21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - ملقة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4عامر الخوذيري

ملحق دوري أبطال أوروبا - الذهاب

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتيك - لاسك لينز 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي
براتيسلافا - سيليي 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3منتصر الأزهري
نيميخن - بودو\جليمت22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2عبدالله الغامدي

كأس جوان جامبر 2026

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برشلونة - الأهلي21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإماراتOn Sport Plusأيمن الكاشف
مؤمن حسن

طالع الجدول الكامل من هنا

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