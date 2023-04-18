جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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دوري أبطال أوروباالدوري المصري الممتازالدوري الإماراتي للمحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العربية والأوروبية

تعود متعة كرة القدم في العالم من خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا بمباراتي إياب ربع نهائي المسابقة.

إنتر ميلانو ينتظر بنفيكا، بينما يطمح بايرن ميونخ لقلب الطاولة على مانشستر سيتي في ألمانيا.

أيضًا هناك مباريات عربية على مستوى دوري أدنوك الإماراتي والدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 "19-04-2023"

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر - بنفيكا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
بايرن ميونخ - مانشستر سيتي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 26

المباراة

الموعدالقناة الناقلة
فاركو - غزل المحلة21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
البنك الأهلي - حرس الحدود21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
طلائع الجيش - فيوتشر21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - الشارقة22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية
الوصل - بني ياس22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية
اتحاد كلباء - عجمان22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
293436 الأصوات

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