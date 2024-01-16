جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب القطري وجهاً لوجه بمنتخب طاجيكستان، وكذلك يصطدم منتخب لبنان بنظيره الصيني.
أما على مستوى كأس إفريقيا، فالمنتخب المغربي المرشح الأول للقب يفتتح مشاركاته في البطولة بمواجهة تنزانيا.
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 "17-01-2024"
كأس أمم آسيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|لبنان - الصين
|14:30 السعودية، 15:30 الإمارات
|beIN ASIAN CUP 1
SSC
|حفيظ دراجي
|قطر - طاجيكستان
|17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
|beIN ASIAN CUP 1
SSC
|حسن العيدروس
كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|المغرب - تنزانيا
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN AFCON 1
|جواد بدة
|الكونغو - زامبيا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN AFCON 1
|أحمد عبده
كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|إيفرتون - كريستال بالاس
|22:45 السعودية، 21:45 مصر
|TOD
|-
|بريستول روفرز - نورويتش سيتي
|22:45 السعودية، 21:45 مصر
|TOD
|-
|بلاكبول - نوتنجهام فوريست
|22:45 السعودية، 21:45 مصر
|TOD
BeIN Sports HD 1
|أحمد البلوشي
كأس ملك إسبانيا - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|فالنسيا - سيلتا فيجو
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
|محمد حسين
|أوساسونا - ريال سوسييداد
|23:00 السعودية، 22:00 مصر
|SSC
|علي آل المحسن
|جيرونا - رايو فاييكانو
|23:30 السعودية، 22:30 مصر
|SSC
|حاتم بطيشة
كأس الرابطة المصرية - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|البنك الأهلي - المصري البورسعيدي
|16:00 السعودية، 15:00 مصر
|OnTime Sports 2
|طارق الأدور
|إنبي - الداخلية
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|OnTime Sports 2
|محمد الغياتي
|الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|OnTime Sports 1
|محمد الكواليني