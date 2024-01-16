جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب القطري وجهاً لوجه بمنتخب طاجيكستان، وكذلك يصطدم منتخب لبنان بنظيره الصيني.

أما على مستوى كأس إفريقيا، فالمنتخب المغربي المرشح الأول للقب يفتتح مشاركاته في البطولة بمواجهة تنزانيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 "17-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لبنان - الصين 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حفيظ دراجي قطر - طاجيكستان 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حسن العيدروس

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق المغرب - تنزانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة الكونغو - زامبيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 أحمد عبده

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيفرتون - كريستال بالاس 22:45 السعودية، 21:45 مصر TOD - بريستول روفرز - نورويتش سيتي 22:45 السعودية، 21:45 مصر TOD - بلاكبول - نوتنجهام فوريست 22:45 السعودية، 21:45 مصر TOD

BeIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فالنسيا - سيلتا فيجو 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC محمد حسين أوساسونا - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 22:00 مصر SSC علي آل المحسن جيرونا - رايو فاييكانو 23:30 السعودية، 22:30 مصر SSC حاتم بطيشة

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثانية