جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق TOD.

أما لقاءات دوري روشن السعودي ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 "15-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بايرن ميونخ - ريال مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD عصام الشوالي آرسنال - سبورتنج لشبونة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 HD حفيظ دراجي

دوري أبطال آسيا 2 - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بانكوك - جامبا أوساكا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 1 HD باسم الزير الكأس 5 مصطفى ناظم

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة النصر - الاتفاق 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29