Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
pronostico finale coppa italia lazio inter
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس إيطاليا
الدوري المصري الممتاز
دوري يلو للدرجة الأولى
الدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 "13-05-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيول - أتلتيك بيلباو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 3جواد بدة
فياريال - إشبيلية 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 9علي محمد علي
ديبورتيفو ألافيس - برشلونة 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORT 3حفيظ دراجي
خيتافي - ريال مايوركا22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORT 4عبدالله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر سيتي - كريستال بالاس22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1عصام الشوالي

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بريست - ستراسبورج20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد المبروكي
لانس - باريس سان جيرمان22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد البلوشي

كأس إيطاليا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لاتسيو - إنتر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 10 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زد - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport 1أيمن الكاشف
حرس الحدود - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Maxزياد دكروري
البنك الأهلي - بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 الإمارات On Sport Maxمحمد الغياتي
الاتحاد - طلائع الجيش20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport 1بلال علام

دوري يلو السعودي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرائد - أبها 17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانية
الطائي - جدة 18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانية
العدالة - الجبيل 19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية
العربي - الجندل19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان